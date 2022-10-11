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GoldandBlack.com video: Purdue coach Matt Painter at Big Ten media day

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert
Purdue coach Matt Painter
Purdue coach Matt Painter (USA Today Sports)

MINNEAPOLIS — Tuesday morning, Purdue coach Matt Painter took his turn on stage at Big Ten basketball media day at the Target Center in Minneapolis, with some strong words on freshman Braden Smith, his team's frontcourt, last season's results and more.

See what he had to say here in this GoldandBlack.com video.

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