PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2022-10-11 10:09:38 -0500') }}
basketball
Edit
GoldandBlack.com video: Purdue coach Matt Painter at Big Ten media day
Brian Neubert
•
GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
Purdue coach Matt Painter (USA Today Sports)
MINNEAPOLIS — Tuesday morning, Purdue coach Matt Painter took his turn on stage at Big Ten basketball media day at the Target Center in Minneapolis, with some strong words on freshman Braden Smith, his team's frontcourt, last season's results and more.
See what he had to say here in this GoldandBlack.com video.
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions? Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.
Certain data provided by STATS, LLC
© 2022 Yahoo. All rights reserved.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3B1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvZ29sZGFuZGJsYWNrLWNvbS12aWRlby1wdXJkdWUtY29hY2gtbWF0
dC1wYWludGVyLWF0LWJpZy10ZW4tbWVkaWEtZGF5LTE/eXB0cj15YWhvbz9z
cmM9cnNzIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRnB1cmR1ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmdvbGRh
bmRibGFjay1jb20tdmlkZW8tcHVyZHVlLWNvYWNoLW1hdHQtcGFpbnRlci1h
dC1iaWctdGVuLW1lZGlhLWRheS0xJTNGeXB0ciUzRHlhaG9vJTNGc3JjJTNE
cnNzJmM1PTIwMjI3MzMxMzcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8
L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK