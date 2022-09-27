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GoldandBlack.com video: Purdue coach Matt Painter on Day 1

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert

Tuesday afternoon, Purdue tipped off formal practice for the 2022-2023 season, doing so without center Zach Edey, who's recovering from a concussion.

Afterward, Matt Painter met with the media to discuss the start of practice, the season ahead and more.

See what he had to say here in this GoldandBlack.com video.

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