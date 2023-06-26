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How to Watch Myles Colvin and Team USA U19 FIBA World Cup

Casey Bartley • BoilerUpload
Basketball Columnist
@CBartleyRivals

Team USA is two wins closer to the Gold Medal.

Myles Colvin and Team USA have moved closer to qualifying for the medal round, winning their first two games of the U19 World Cup. Team USA defeated MAdagascar 136-69 on June 24th, scoring a Team USA record for points before coming from behind by double-digits to beat Slovenia 77-72 on Sunday.

Team USA has just one more pool game left before the medal round begins. It will play Lebanon at 9:00 a.m. tomorrow, June 27th.

That game will be viewable through FIBA's YouTube channel and will be linked below.

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