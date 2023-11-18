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Hudson Card, Nic Scourton OUT vs. Northwestern
Travis Miller
•
BoilerUpload
Publisher
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.
The last time Purdue played a game at Ryan Field it was Aidan O'Connell getting his first career start in 2019. Now, four years later, Purdue is in a similar position as starting quarterback Hudson Card has been ruled out for today's game. Starting linebacker and leading pass rusher Nic Scourton is also out.
Bennett Meredith will get the start at quarterback for Purdue today. The redshirt freshman transfer from Arizona State has played sparringly against Ohio State and Nebraska, completing two of four passes for 7 yards.
Scourton will be replaced by Khordae Sydnor, who had 4.5 sacks last season but has seen limited time this year.
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The 2023-24 season means a new TV deal for the Big Ten. Football and basketball will have games scattered across FOX, FS1, BTN, NBC, CBS, and Peacock. If you're looking for a service that has live sports consider both FuboTV and Hulu (with live sports). Boiler Upload is also an affiliate sponsor with Peacock, where new Peacock subscriptions help keep the lights on here.
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