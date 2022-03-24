 GoldandBlack - Interview with Purdue QB commit Rickie Collins
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{{ timeAgo('2022-03-24 22:45:06 -0500') }} football Edit

Interview with Purdue QB commit Rickie Collins

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney checks in with quarterback Rickie Collins to discuss his commitment to the Boilermakers and what he expects when he joins the team in 2023.

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