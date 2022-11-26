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{{ timeAgo('2022-11-26 19:58:34 -0600') }} football Edit

Jeff Brohm talks Aidan O’Connell, Old Oaken Bucket Win & Big Ten West Title

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

After Purdue’s 30-16 win over Indiana in the Old Oaken Bucket Game, Boilermaker head coach Jeff Brohm talked to the media.

Brohm discussed Purdue’s win over the Hoosiers, what it means to be Big Ten West Champions, an emotional answer to the troubles Aidan O’Connell is currently going through and some quick thoughts about the Big Ten Championship Game against Michigan.

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