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Katie Gearlds Recaps Cancun Challenge & Previews B1G/ACC Challenge Matchup

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Purdue women’s basketball head coach Katie Gearlds, players Lasha Petree and Caitlyn Harper met with the media after the Boilermakers returned from the Cancun Challenge. Purdue will compete in their final Big Ten/ACC Challenge against Syracuse on Wednesday evening.

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