Advertisement
News More News
ago football Edit

Keylan Abrams Wins Texas State Title

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

The Texas HS football state championships run very late in the season, so they serve as one of the last updates for recruiting updates during the year. This weekend Keylan Abrams, a defensive end from DeSoto, Texas got his second straight Class 6A Division II state championsip in the Lone Star state.

Abrams' DeSoto HS had a dominant showing at AT&T Stadium, winning 74-14 to cap an undefeated season.

Advertisement

As the final score indicates, DeSoto rolled in this one. Abrams finished the game with six tackles, but one was a sack. He also added an interception in a game that was virtually a no contest, as DeSoto led 67-7 at one point.

Abrams joins Ty Hudkins, Sawyer Anderson, Earl Kulp, and C. Mitchell Irving as incoming recruits that won state championships this fall.

As a bnous, Jamari Payne had a very nice highlight in the Alabama-Mississippi All-Star game.


Boiler Upload is now a partner with Seatgeek. Use Discount code is BOILERUPLOAD to get $20 off your first purchase at Seatgeek.com

Boiler Upload is an affiliate partner with Homefield Apparel, a premium collegiate apparel brand based in Indianapolis. They feature licensed vintage designs for over 150 different colleges and universities from the Colorado School of Mines all the way to most of the Big Ten. This, of course, includes Purdue. I can speak from experience that their Purdue line is fabulous, including the awesome 1967 Rose Bowl retro tee. Visit Homefield and use code BOILERUPLOAD for a discount on their unique designs.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement