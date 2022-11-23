News More News
{{ timeAgo('2022-11-23 11:52:18 -0600') }} football Edit

Mark Hagen, Khordae Sydnor & Nic Carraway Pre-Indiana Media Availability

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Purdue defensive line coach and co-defensive coordinator Mark Hagen, defensive end Khordae Sydnor and LEO Nic Carraway meet with the media ahead of the Old Oaken Bucket Game Saturday.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}