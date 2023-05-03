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basketball
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Men of Mackey - Lewis Jackson Back at the Point
Casey Bartley
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BoilerUpload
Basketball Columnist
Another day, another Purdue great joining the Men of Mackey.
The Purdue Alumni heavy team that will be competing in Dayton, Ohio again for The Basketball Tournament announced today that Lewis Jackson will be returning to the team to play for his third straight season with the Men of Mackey.
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PgoK
Lewis Jackson was a member of the Purdue basketball team from 2008 to 2012. He was a two-time Honorable Mention All-Big Ten Team member and a Bob Cousy Award candidate in his junior and senior season.
He joins fellow former Boiler, Kelsey Barlow, as the first two announcements for the Men of Mackey roster with more coming next week.