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football
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National Signing Day: Defensive Tackle Jamarrion Harkless Signs With Purdue
Dub Jellison
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Staff Writer
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A surprise commitment came in for Ryan Walters’ recruiting class this afternoon. Jamarrion Harkless announced that he will sign his letter of intent with Purdue.
Harkless visited West Lafayette this past weekend after new Auburn coach Hugh Freeze decided not to honor his commitment. He was convinced enough to make his decision official only a few days later.
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