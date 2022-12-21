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National Signing Day: Three-Star Quarterback Ryan Browne Signs With Purdue
Dub Jellison
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Ryan Browne is the lone quarterback commitment in Purdue's 2023 recruiting class. Rivals rated him as a three-star prospect, and he is listed at 6' 5", 215 pounds.
The prep school quarterback chose
Purdue over other offers from Toledo, Western Michigan, Kent State, Holy Cross, New Hampshire, and Rhode Island. Browne had interest from other Power 5 schools but did not receive an offer.
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