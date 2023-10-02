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Off the Tracks Podcast with Kory Sheets Episode 10: Illinois Recap

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

After a 44-19 win over Illinois to give the fans a Homecoming win and keep The Cannon in West Lafayette everyone is feeling much better. Purdue was dominant in the second half, using a 21-0 third quarter to break open a three-point game at halftime. Kory is back this week to discuss the win with Travis and Jace, including:

- Tyrone Tracy and Devin Mockobee continue to have success in the backfield, carrying Purdue.

- Hudson Card managed the game well and had a bounceback steady performance.

- Deion Burks continues to be a home run threat.

- Yanni Karlaftis had maybe the best game of his career in getting the start for an injured OC Brothers.

- How does this build confidence before going to Iowa?


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