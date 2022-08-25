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Preseason Purdue projected special teams depth chart

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

MORE: Offensive depth chart | Defensive depth chart | Training Camp Central

With the season-opener on the horizon, how could the Purdue special teams line up? Here's our projected two-deep depth chart for the Sept. 1 game vs. Penn State.

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