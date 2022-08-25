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{{ timeAgo('2022-08-25 10:17:59 -0500') }} football Edit

Presenting: Purdue 2022 Honor Roll

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

MORE: Training Camp Central

The first game is a week away.

Who is Purdue's most underrated player? Top newcomer? Who left the biggest shoes to fill? All that and more unveiled in the 2022 Honor Roll.

So, fire up the Hibachi, ice down the RC Cola and Wiedemann’s and get primed for the season.

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