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Purdue 84, Minnesota 76: Postgame Video

Travis Miller • BoilerUpload
Publisher
@JustTMill
Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

At halftime things were a little up in the air as Purdue trailed Minnesota by 8 at home, but a big second half and a near triple-double by Braden Smith led to an 84-76 win for the Boilermakers as they stayed in first place in the Big Ten.

Here is all the Boiler Upload postgame video.

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