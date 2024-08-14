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Purdue Fall Camp 8/14 Videos - Dillon Thieneman, Coach O'Brien and more
Casey Bartley
•
BoilerUpload
Basketball Columnist
Purdue fall camp keeps rolling
Purdue football continues its work towards the regular season and today, the defensive unit including safeties coach Grant O'Brien talked to Boiler Upload and other local media about the upcoming season.
That includes speaking to sophomore star, Dillon Thieneman, who has been placed on about every defensive player watch list after a breakout freshman campaign.
O'Brien praised Thieneman but also touched on some of the other names that he expects to make plays in his secondary this season.
After O'Brien, Thieneman addressed media and fellow safety, Antonio Stevens.
The videos are down below. Make sure to check them out below, and head on over to The Depot to read about Dub's notes from practice.
Safeties coach Grant O'Brien
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Defensive Player of the Year candidate Dillon Thieneman
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Purdue safety Antonio Stevens
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