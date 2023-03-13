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Purdue Gains Transfer OL Ben Farrell

Purdue football head coach Ryan Walters attends the NCAA men s basketball game between the Purdue Boilermakers and the Michigan State Spartans, Sunday, Jan. 29, 2023, at Mackey Arena in West Lafayette, Ind.
Purdue football head coach Ryan Walters attends the NCAA men s basketball game between the Purdue Boilermakers and the Michigan State Spartans, Sunday, Jan. 29, 2023, at Mackey Arena in West Lafayette, Ind. (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Travis Miller • BoilerUpload
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Travis Miller is the publisher of Boiler Upload, the new home of Purdue sports on the Rivals.com network.

The transfer portal is active and open, and Purdue football picked up an in-state transfer from a small school power early Monday morning.

Ben Farrell is a three-time All-Conference lineman from Indiana Wesleyan in Marion, IN. He is originally from Grand Rapids, MI and his Indiana Wesleyan bio lists him at 6'4", 299 pounds. He was a regular starter on the offensive line for an Indiana Wesleyan team that was 11-2 a year ago. Their lone losses were to FCS level Valparaiso 20-17 in the season opener and 38-7 to Northwestern College (Iowa) in the NAIA semifinals. He blocked for an offense that averaged 33 points per game.

Indiana Wesleyan was one of the best NAIA teams in the nation last year. They were 7--0 in their conference which includes powerhouse Marian and they won three playoff games. He comes to Purdue with one year of eligibility remaining, and he should provide valuable depth at worst up front.

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