Advertisement
News More News
premium-icon
ago other sports Edit

Purdue women's basketball to host five 2027 prospects for unofficial visits

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Alumnae Day is set for Saturday afternoon in Mackey Arena as Purdue women's basketball hosts Nebraska for a Big Ten clash. While welcoming back former players, Katie Gearlds and the Boilermakers will also host some potential future players in West Lafayette.

Boiler Upload has the full visitors list for Saturday's game, which includes five 2027 in-state recruits.

Enjoy this preview of our premium content? Become a subscriber today for less than $9 per month.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement