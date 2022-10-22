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GoldandBlack.com Saturday Simulcast: Purdue's loss at Wisconsin

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

In tonight's simulcast, GoldandBlack.com's Tom Dienhart and Alan Karpick revisit Purdue's 35-24 loss to Wisconsin in Madison and look ahead to what is still in front of the Boilermakers as the month of November awaits.

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