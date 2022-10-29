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Saturday Simulcast: Oct. 29--talking Purdue hoops

Alan Karpick • GoldandBlack
Publisher
@AlanKarpick
Karpick has been publisher of Gold and Black Illustrated/GoldandBlack.com since 1996 and has seen (not all in person) most every Boilermaker football and men's basketball game dating back to 1966.

In this Saturday Simulcast, GoldandBlack.com's Brian Neubert and Alan Karpick talk about Purdue's scrimmage with Cincinnati and also the development of the Boilermakers heading into what will be a busy November. This and much more in our 23-minute conversation!

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