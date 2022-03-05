 GoldandBlack - Stat Blast: Purdue-Indiana
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Stat Blast: Purdue-Indiana

Trevion Williams and Purdue's senior class won their final game in Mackey Arena on Saturday. (AP)
Trevion Williams and Purdue's senior class won their final game in Mackey Arena on Saturday. (AP)
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