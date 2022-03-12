 GoldandBlack - Stat Blast: Purdue-Michigan State
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Stat Blast: Purdue-Michigan State

Purdue's centers combined for 26 points in the win to advance to the championship (USA Today Sports)
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