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Tennessee defensive lineman Drake Carlson commits to Purdue

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert

Purdue scored a significant commitment Monday, landing Nashville area defensive lineman Drake Carlson following a weekend official visit, the first of a flurry of commitments that could come off the weekend.

Carlson, projected to play defensive tackle, chose Purdue over Vanderbilt, Stanford, Tennessee and numerous others.

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