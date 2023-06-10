News More News
ago football Edit

Three-star athlete Jo'Ziah Edmond commits to Purdue

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Less than a week after losing a member of the 2024 recruiting class, Purdue added to the group by picking up a commitment from three-star athlete Jo'Ziah Edmond. Edmond announced his decision while on his official visit to West Lafayette on Saturday night.

Rivals rates Edmond as a three-star recruit and the fourth-best player in the state. He chose the Boilermakers over offers from Ole Miss, Kentucky, Wisconsin, Iowa State, Baylor, and others.

The in-state athlete was being recruited at wide receiver and defensive back by several programs, but he will join Sam Carter's group when he gets to West Lafayette in 2024. He participated in the 2023 FBU combine in January, taking home the camp MVP honors as a wide receiver.

Edmond spent the first three years of his high school career at Indiana powerhouse Warren Central before transferring to Northwood for his senior season. Over his first two years at the varsity level, he became one of the state's top defenders. Edmond recorded 46 total tackles and seven interceptions from his cornerback post.

The newest Boilermaker commitment will pair up with fellow in-state product Hudauri Hines as Purdue's two current cornerback commitments in the class of 2024. Ryan Walters and company will look to add to that group with cornerbacks William Nettles and Samuel Madu also set to take official visits this month.

Edmond becomes the eighth member of the 2024 recruiting class for the Boilermakers, joining Marcos Davila, Hines, Jordan King, Jaheim Merriweather, Jesse Watson, Jaden Ball, and D'Mon Marable.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}