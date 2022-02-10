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University Book Store Headlines: 2.10.2022

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PURDUE RECRUITING

Big Ten Spotlight: Grading the 2022 class - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Combine invitees, snubs. And 2023 Combine targets - GoldandBlack.com

Spring football preview: Running backs - GoldandBlack.com

David Bell, George Karlaftis invited to NFL Combine - PurdueSports.com

Meet George Karlaftis, Purdue’s superstar EDGE prospect - Yahoo.com

Syracuse Football: Breaking down the Orange 2022 schedule, Purdue - InsideTheLoudHouse.com

PURDUE BASKETBALL

The 411: No. 3 Purdue at Michigan - GoldandBlack.com

Weekly Word: Defensive metrics, the anatomy of a winning streak and more - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com chat transcript - GoldandBlack.com

Upon further review: Purdue's win vs. Illinois - GoldandBlack.com

Jaden Ivey has found his next gear - SI.com

Who could win Player of the Year in every college basketball conference? - ESPN.com

We don't know why 5 IU basketball players were suspended. Here's what we do know. - IndyStar.com

OLYMPIC/OTHER

Woltman and Layden power Purdue to home win - PurdueSports.com

Complaint: College athletes should be 'employees' - ESPN.com

Board of Trustees plan to create on-campus ER services, new AI degree, research facility - Exponent.com

Starship robot goes missing Saturday night - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Wood (1953) Defensive Back, Football

Marc Foster (1967) Free Safety, Football

Mike Ulinski (1972) Punter, Football

Robert Marve (1989) Quarterback, Football

Brittany Rayburn (1990) Guard, Women's Basketball

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