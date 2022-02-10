University Book Store Headlines: 2.10.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE RECRUITING
Big Ten Spotlight: Grading the 2022 class - Rivals.com
PURDUE FOOTBALL
The 3-2-1: Combine invitees, snubs. And 2023 Combine targets - GoldandBlack.com
Spring football preview: Running backs - GoldandBlack.com
David Bell, George Karlaftis invited to NFL Combine - PurdueSports.com
Meet George Karlaftis, Purdue’s superstar EDGE prospect - Yahoo.com
Syracuse Football: Breaking down the Orange 2022 schedule, Purdue - InsideTheLoudHouse.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn6SWIEJlZW4gYSBtYWNoaW5lIGxhdGVseS4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL3pHNnAwTWdCeFIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96RzZwME1n
QnhSPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBC
b2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxl
ckJhbGwvc3RhdHVzLzE0OTE0OTQ0NjAxODE2OTY1MTI/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
PURDUE BASKETBALL
The 411: No. 3 Purdue at Michigan - GoldandBlack.com
Weekly Word: Defensive metrics, the anatomy of a winning streak and more - GoldandBlack.com
GoldandBlack.com chat transcript - GoldandBlack.com
Upon further review: Purdue's win vs. Illinois - GoldandBlack.com
Jaden Ivey has found his next gear - SI.com
Who could win Player of the Year in every college basketball conference? - ESPN.com
We don't know why 5 IU basketball players were suspended. Here's what we do know. - IndyStar.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgUm9hZCB0byB0aGUgRHJhZnQgY29udGludWVzIGluIEluZHku
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vREIzTEw/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QERCM0xMPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vVGhlR0szP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVHSzM8
L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0Jv
aWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9p
bGVyVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zTm8wSlJkZU5RIj5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vM05vMEpSZGVOUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJk
dWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MTQ4MDg2
NTYyODcyNTI1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA5LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GcmVzaCBvdXQgb2YgdGhlIG92ZW4sIGl0JiMzOTtzIGVwaXNvZGUg
MjAsIHNwb25zb3JlZCBieSBTdHJldGNoIFpvbmUuICA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL2JvaWxlcnM/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNib2lsZXJzPC9hPiA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvSWxsaW5vaXM/c3JjPWhh
c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNJbGxpbm9pczwvYT4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01pY2hpZ2FuP3Ny
Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTWljaGlnYW48L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUc/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUc8L2E+IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9TdXBlckJvd2w/c3Jj
PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNTdXBlckJvd2w8L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vYUFmYzVGb3puIj5odHRwczovL3Qu
Y28vb2FBZmM1Rm96bjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLaXRjaGFuZER1ZmYgKEBL
aXRjaER1ZmYpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2l0Y2hE
dWZmL3N0YXR1cy8xNDkxNTQzMTU5MDYyNjM0NTA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
OLYMPIC/OTHER
Woltman and Layden power Purdue to home win - PurdueSports.com
Complaint: College athletes should be 'employees' - ESPN.com
Board of Trustees plan to create on-campus ER services, new AI degree, research facility - Exponent.com
Starship robot goes missing Saturday night - Exponent.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imr7vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJk
dWVCYXNlYmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlQmFzZWJh
bGw8L2E+JiMzOTtzIEFsZXhhbmRlciBGaWVsZCBpcyBnZXR0aW5nIGEgYmln
IHVwZ3JhZGUgdGhpcyBzcHJpbmcuIDxicj48YnI+MSwzODUtc3F1YXJlIGZv
b3QgRGFrdHJvbmljcyB2aWRlb2JvYXJkIGZlYXR1cmVzIGEgMTBNTSBwaXhl
bCBwaXRjaCwgbWFraW5nIGl0IHRoZSBsYXJnZXN0ICZhbXA7IG1vc3QgdGVj
aG5pY2FsbHkgYWR2YW5jZWQgdmlkZW9ib2FyZCBmb3IgY29sbGVnZSBiYXNl
YmFsbCBpbiB0aGUgc3RhdGUgb2YgSW5kaWFuYS48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vNzlBSEhQaWVqNSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzc5QUhIUGllajU8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEF0aGxldGljcyAoQFB1cmR1ZVNwb3J0cykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVTcG9ydHMvc3Rh
dHVzLzE0OTE0NTkxOTMxODE1ODk1MTA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
RmVicnVhcnkgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Wood (1953) Defensive Back, Football
Marc Foster (1967) Free Safety, Football
Mike Ulinski (1972) Punter, Football
Robert Marve (1989) Quarterback, Football
Brittany Rayburn (1990) Guard, Women's Basketball
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hh
c2h0YWcvU3VwZXJCb3dsP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij4jU3VwZXJCb3dsPC9hPiAgV2VlayEgPGJyPjxicj4077iP4oOj77iP
N++4j+KDoyBTdXBlciBCb3dsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy9Qcm9Cb2lsZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQm9pbGVyczwvYT4gb3ZlciB0aGUgcGFzdCAyMyB5
ZWFycywgaW5jbHVkaW5nIDMgdGhpcyBzZWFzb24uIDxicj7wn5qC4qyGIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8ybkdtaVhGbHhhIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vMm5HbWlYRmx4YTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwg
KEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MDgzNzEzNzIwMTQ0MjgxNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.