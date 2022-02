University Book Store Headlines: 2.8.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

Breaking down the Purdue football staff appointments - GoldandBlack.com LSU, Oklahoma among schools to offer customizable jerseys with players receiving compensation - CBSSports.com Biggest question mark for each Top 25 team - ESPN.com Senior Bowl winners and losers - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn4aZIDHvuI/ig6MgdG8gM++4j+KDoy4gPGJyPjxicj5Ub3AtMTUg YmF0dGxlIG9uIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYXMgSWxsaW5vaXMgaXMgTm8uIDEz LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS1haREY4bzhVQyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL0tYWkRGOG84VUM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMg QmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5MDczMjgxODM5MzA5MjA5 OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

The 411: No. 3 Purdue vs. No. 13 Illinois - GoldandBlack.com No. 3 Purdue hosts No. 13 Illinois in ESPN Super Tuesday Showdown at Mackey Arena - PurdueSports.com Battle for Big Ten: Share of conference lead at stake when Illinois visits Purdue basketball - JCOnline.com Coaches on the hot seat - CBSSports.com Schools brokering name, image and likeness deals adds layer to college conundrum - ESPN.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2xkIGFuZCBCbGFjayBSYWRpbyBwb2RjYXN0Ojxicj48YnI+4oCi IEJpZyBnYW1lIGxvb21zIGZvciBQdXJkdWU8YnI+4oCiIEJvaWxlcm1ha2Vy cyBhbmQgYmlnIGxlYWRzPGJyPuKAoiBEdWRlcyBpbiB2aXNvcnM8YnI+4oCi IEphZGVuIEl2ZXkmIzM5O3MgcmlzZTxicj7igKIgRm9vdGJhbGwgc3RhZmYg bmV3czxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92NkJVMVEzS29jIj5odHRwczov L3QuY28vdjZCVTFRM0tvYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2su Y29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTQ5MDcxMDgyOTM4MTE2 NTA2Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSA3LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

West Lafayette woman charged with stalking Purdue head coach Katie Gearlds - JCOnline.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZW5nYWxz P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCZW5nYWxzPC9hPiBvbmx5IGhhdmUg T05FIHBsYXllciB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v aGFzaHRhZy9TdXBlckJvd2w/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPiNTdXBlckJvd2w8L2E+IGV4cGVyaWVuY2UuwqDwn5izPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1J1bGVJdEFsbD9zcmM9 aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1J1bGVJdEFsbDwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0Vtc0QyQXVJaVEiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS9FbXNEMkF1SWlRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFN1cGVyIEJvd2wgTFZJ IG9uIE5CQyAoQFNORm9uTkJDKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1NORm9uTkJDL3N0YXR1cy8xNDkwNDU1NDE1MzA5NzEzNDExP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

BOILERMAKERS BORN TODAY

Football (1943) Tackle, Football Bob Purkhiser (1943) Guard, Men's Basketball Mitch Ward (1944) Forward, Men's Basketball Dick Rodgers (1953) Kicker, Football Kim Cripe (1955) Defensive End, Football Roger Crisp (1955) Fullback, Football Andy Falender (1964) Kicker, Football Eric Smith (1982) Free Safety, Football JaJuan Johnson (1989) Forward/Center, Men's Basketball Kadin Smith (2000) Defensive Back, Football