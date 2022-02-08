University Book Store Headlines: 2.8.2022

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PURDUE FOOTBALL
Breaking down the Purdue football staff appointments - GoldandBlack.com
LSU, Oklahoma among schools to offer customizable jerseys with players receiving compensation - CBSSports.com
Biggest question mark for each Top 25 team - ESPN.com
Senior Bowl winners and losers - Yahoo.com
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PURDUE BASKETBALL
The 411: No. 3 Purdue vs. No. 13 Illinois - GoldandBlack.com
No. 3 Purdue hosts No. 13 Illinois in ESPN Super Tuesday Showdown at Mackey Arena - PurdueSports.com
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OLYMPIC/OTHER
West Lafayette woman charged with stalking Purdue head coach Katie Gearlds - JCOnline.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Football (1943) Tackle, Football
Bob Purkhiser (1943) Guard, Men's Basketball
Mitch Ward (1944) Forward, Men's Basketball
Dick Rodgers (1953) Kicker, Football
Kim Cripe (1955) Defensive End, Football
Roger Crisp (1955) Fullback, Football
Andy Falender (1964) Kicker, Football
Eric Smith (1982) Free Safety, Football
JaJuan Johnson (1989) Forward/Center, Men's Basketball
Kadin Smith (2000) Defensive Back, Football
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