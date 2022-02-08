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University Book Store Headlines: 2.8.2022

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PURDUE FOOTBALL

Breaking down the Purdue football staff appointments - GoldandBlack.com

LSU, Oklahoma among schools to offer customizable jerseys with players receiving compensation - CBSSports.com

Biggest question mark for each Top 25 team - ESPN.com

Senior Bowl winners and losers - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

The 411: No. 3 Purdue vs. No. 13 Illinois - GoldandBlack.com

No. 3 Purdue hosts No. 13 Illinois in ESPN Super Tuesday Showdown at Mackey Arena - PurdueSports.com

Battle for Big Ten: Share of conference lead at stake when Illinois visits Purdue basketball - JCOnline.com

Coaches on the hot seat - CBSSports.com

Schools brokering name, image and likeness deals adds layer to college conundrum - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

West Lafayette woman charged with stalking Purdue head coach Katie Gearlds - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Football (1943) Tackle, Football

Bob Purkhiser (1943) Guard, Men's Basketball

Mitch Ward (1944) Forward, Men's Basketball

Dick Rodgers (1953) Kicker, Football

Kim Cripe (1955) Defensive End, Football

Roger Crisp (1955) Fullback, Football

Andy Falender (1964) Kicker, Football

Eric Smith (1982) Free Safety, Football

JaJuan Johnson (1989) Forward/Center, Men's Basketball

Kadin Smith (2000) Defensive Back, Football

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