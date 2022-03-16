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University Book Store Headlines: 3.16.2022

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PURDUE FOOTBALL

Purdue spring football checkup: Quarterbacks - GoldandBlack.com

Purdue spring football checkup: Running backs - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Three Big Ten players named first-team AP All-American - CBSSports.com

Our experts fill out their brackets - CBSSports.com

Boilermaker trio named to NABC All-District Teams - PurdueSports.com

Canadian Crew, Big Maple shirts bolster support for Purdue's Zach Edey -JCOnline.com

Cinderellas don't win the Big Dance - Yahoo.com

Five players poised to make an impact on the NCAA men's tournament - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue downs Dayton - PurdueSports.com

This week in Purdue baseball, Episode 4 - PurdueSports.com

Boilermakers travel for meeting with California - PurdueSports.com

Volleyball welcomes Eva Hudson - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Barnes (1944) Defensive End, Football

Loren Dardi (1953) Offensive Guard, Football

Mel Gray (1961) Tailback, Football

Jeff Feulner (1962) Fullback, Football

Doug Van Dyke (1984) Defensive End, Football

Antoine Miles (1995) Defensive End, Football

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