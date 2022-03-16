University Book Store Headlines: 3.16.2022

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PURDUE FOOTBALL
Purdue spring football checkup: Quarterbacks - GoldandBlack.com
Purdue spring football checkup: Running backs - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
Three Big Ten players named first-team AP All-American - CBSSports.com
Our experts fill out their brackets - CBSSports.com
Boilermaker trio named to NABC All-District Teams - PurdueSports.com
Canadian Crew, Big Maple shirts bolster support for Purdue's Zach Edey -JCOnline.com
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OLYMPIC/OTHER
Purdue downs Dayton - PurdueSports.com
This week in Purdue baseball, Episode 4 - PurdueSports.com
Boilermakers travel for meeting with California - PurdueSports.com
Volleyball welcomes Eva Hudson - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Barnes (1944) Defensive End, Football
Loren Dardi (1953) Offensive Guard, Football
Mel Gray (1961) Tailback, Football
Jeff Feulner (1962) Fullback, Football
Doug Van Dyke (1984) Defensive End, Football
Antoine Miles (1995) Defensive End, Football
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