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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE FOOTBALL
Bobinski: Ross-Ade Stadium renovation on hold - GoldandBlack.com
2021 NFL Draft: Derrick Barnes Player profile - LastWordOnSports.com
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OLYMPIC/OTHER
Kevin Sumlin and Bob Martin at forefront of matching gift on Purdue Day of Giving - PurdueSports.com
Volleyball caps off season ranked No. 7 in the nation - PurdueSports.com
Purdue students arrested over Grand Prix weekend on alcohol-related preliminary charges - Exponent.com
Purdue music degree set to pair with STEM and other majors - Exponent.com
Dodgers, other California teams debut fully vaccinated seating section - CNN.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
John Skibinski (1955) Fullback, Football
Jerome Johnson (1958) Wide Receiver, Football
Chris Keevers (1966) Defensive Tackle, Football
Jermaine Ross (1971) Wide Receiver, Football
Craig Terrill (1980) Defensive Tackle, Football
Chuck McQuaid (1982) Cornerback, Football
Bobby Riddell (1986) Guard, Men's Basketball
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