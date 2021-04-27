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University Book Store Headlines: 4.27.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Gold and Black Radio podcast: Purdue adds one; NFL Draft preview - GoldandBlack.com

Tracking early entries to NBA draft - CBSSports.com

Winners and losers of transfer portal - CBSSports.com

Maryland hires Danny Manning as an assistant - CBSSports.com


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PURDUE FOOTBALL

Bobinski: Ross-Ade Stadium renovation on hold - GoldandBlack.com

2021 NFL Draft: Derrick Barnes Player profile - LastWordOnSports.com

Top 32 prospects overall based on their college football careers - CBSSports.com

Missouri State's Bobby Petrino named Missouri Valley Football Conference's top coach - ESPN.com


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OLYMPIC/OTHER

Kevin Sumlin and Bob Martin at forefront of matching gift on Purdue Day of Giving - PurdueSports.com

Volleyball caps off season ranked No. 7 in the nation - PurdueSports.com

Purdue students arrested over Grand Prix weekend on alcohol-related preliminary charges - Exponent.com

Purdue music degree set to pair with STEM and other majors - Exponent.com

Dodgers, other California teams debut fully vaccinated seating section - CNN.com

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BOILERMAKERS BORN TODAY

John Skibinski (1955) Fullback, Football

Jerome Johnson (1958) Wide Receiver, Football

Chris Keevers (1966) Defensive Tackle, Football

Jermaine Ross (1971) Wide Receiver, Football

Craig Terrill (1980) Defensive Tackle, Football

Chuck McQuaid (1982) Cornerback, Football

Bobby Riddell (1986) Guard, Men's Basketball

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