PURDUE BASKETBALL

Thanks to the success of Michigan's Juwan Howard, colleges are turning to coaches with NBA experience - CBSSports.com Michigan, Texas on rise in Way-Too-Early Top 25 college basketball rankings for 2021-22 - ESPN.com



PURDUE RECRUITING

Point guard Braden Smith commits to Purdue - GoldandBlack.com What It Means and What Now: Braden Smith's commitment - GoldandBlack.com Transfer tracker - Rivals.com Where every 2021 NFL first-round pick ranked as a high school recruit - Yahoo.com Report: Michigan State football recruit arrested for allegedly extorting child with sexual video - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Time announced for September game at Notre Dame - PurdueSports.com State lawmakers consider lifting ban on betting on in-state colleges, universities - Sjr-com Players from Indiana look to have their name called in the NFL draft - IndianapolisRecorder.com Breaking down the NFL draft from a college football perspective - ESPN.com The 5 first-round quarterbacks are a harbinger for where the NFL draft is headed - Yahoo.com Alabama ties 2004 Miami for most first-round picks in single NFL draft - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue 'Day of Giving' raises more than $52 million - PurdueExponent.com Florida Senate passes bill that would delay law allowing college athletes to get endorsements - Yahoo.com Full Steam Ahead Podcast Episode 102 – Katie Gearlds - FOX59.com University raises event gathering capacity to 100 - Exponent.com Players, coaches, athletic directors in Florida speak out on bill to delay name, image and likeness law - ESPN.com

Valiant comeback falls short, Purdue drops thriller in Madison - PurdueSports.com VolleyballMag.com names five to All-America teams - PurdueSports.com Purdue heads to two meets this weekend - PurdueSports.com Purdue degins stretch run with voyage to Columbus - PurdueSports.com Tuberville's be-seen-but-not-heard advice for athletes is from a bygone era - Yahoo.com Loschiavo, Vieta to compete at FINA Diving World Cup - PurdueSports.com How much is Aramark paying Purdue? - PurdueExponent.com Tippecanoe County child dies of COVID-19 - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

APRIL 30 Jim Faflik (1943) End, Football Tyrone Bedford (1948) Forward, Men's Basketball Ernest Pritchett (1972) Defensive Tackle, Football Nicole Erickson (1976) Guard, Women's Basketball MAY 1

Rick Tekavec (1949) Defensive End, Football Dan Drysdale (1953) Offensive Guard, Football Dennis Taibl (1953) Linebacker, Football Aaron Starnes (1976) Offensive Guard, Football Al-Terek McBurse (1989) Running Back, Football MAY 2

Rob Forester (1970) Running Back, Football Travis Trice (1972) Guard, Men's Basketball Chris Koeppen (1974) Linebacker, Football Brian Cardinal (1977) Forward, Men's Basketball Will Bramel (2000) Offensive Line, Football