University Book Store Headlines: 4.8.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store And, don't miss the Purdue men's basketball seniors' autograph session from 3-5 p.m. on Saturday at University Book Store across from Mackey Arena.

PURDUE BASKETBALL

Purdue in the Pros - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Gold and Black Report: April 8 - WLFI.com What to watch for: Offense - GoldandBlack.com What to watch for: Defense/Special Teams - GoldandBlack.com What to watch for in spring game - Journal and Courier

OLYMPIC/OTHER

Pro baseball Boilermakers begin their seasons. - Purduesports.com Track updates - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Fred Mokry (dec.) (1943) Halfback, Football Jim Krause (1947) Halfback, Football Kris Burns (1969) Defensive Tackle, Football Alex Criddle (1998) Offensive Line, Football Steve Jackson (1969) Defensive Back, Football Jim Niedrach (1977) Center, Football Cliff Avril (1986) Linebacker, Football Brina Pollack (1986) Guard, Women's Basketball Mario Swope (1987) Wide Receiver, Football Jeff Panfil (1988) Quarterback, Football Bearooz Yacoobi (1996) Offensive Line, Football

BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 9

Rick Heeren (1945) Quarterback, Football Kyle Macy (1957) Guard, Men's Basketball Bill Legg (1962) Assistant Coach, Football Erika Valek (1982) Guard, Women's Basketball Raheem Mostert (1992) Wide Receiver, Football Myles Norwood (1995) Cornerback, Football C.J. Parker (1995) Safety, Football Ben Makowksi (1997) Long Snapper, Football

BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 10