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University Book Store Headlines: 4.8.2022

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PURDUE BASKETBALL

Purdue in the Pros - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Gold and Black Report: April 8 - WLFI.com

What to watch for: Offense - GoldandBlack.com

What to watch for: Defense/Special Teams - GoldandBlack.com

What to watch for in spring game - Journal and Courier

OLYMPIC/OTHER

Pro baseball Boilermakers begin their seasons. - Purduesports.com

Track updates - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Fred Mokry (dec.) (1943) Halfback, Football

Jim Krause (1947) Halfback, Football

Kris Burns (1969) Defensive Tackle, Football

Alex Criddle (1998) Offensive Line, Football

Steve Jackson (1969) Defensive Back, Football

Jim Niedrach (1977) Center, Football

Cliff Avril (1986) Linebacker, Football

Brina Pollack (1986) Guard, Women's Basketball

Mario Swope (1987) Wide Receiver, Football

Jeff Panfil (1988) Quarterback, Football

Bearooz Yacoobi (1996) Offensive Line, Football

BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 9

Rick Heeren (1945) Quarterback, Football

Kyle Macy (1957) Guard, Men's Basketball

Bill Legg (1962) Assistant Coach, Football

Erika Valek (1982) Guard, Women's Basketball

Raheem Mostert (1992) Wide Receiver, Football

Myles Norwood (1995) Cornerback, Football

C.J. Parker (1995) Safety, Football

Ben Makowksi (1997) Long Snapper, Football

BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 10

Paul Royer (1961) Center, Football

Kevin Roy (1966) Linebacker, Football

Doug Gentry (1992) Running Back, Football

Ryan Cline (1997) Guard, Men's Basketball

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