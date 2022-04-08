University Book Store Headlines: 4.8.2022

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PURDUE BASKETBALL
Purdue in the Pros - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
Gold and Black Report: April 8 - WLFI.com
What to watch for: Offense - GoldandBlack.com
What to watch for: Defense/Special Teams - GoldandBlack.com
What to watch for in spring game - Journal and Courier
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OLYMPIC/OTHER
Pro baseball Boilermakers begin their seasons. - Purduesports.com
Track updates - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Fred Mokry (dec.) (1943) Halfback, Football
Jim Krause (1947) Halfback, Football
Kris Burns (1969) Defensive Tackle, Football
Alex Criddle (1998) Offensive Line, Football
Steve Jackson (1969) Defensive Back, Football
Jim Niedrach (1977) Center, Football
Cliff Avril (1986) Linebacker, Football
Brina Pollack (1986) Guard, Women's Basketball
Mario Swope (1987) Wide Receiver, Football
Jeff Panfil (1988) Quarterback, Football
Bearooz Yacoobi (1996) Offensive Line, Football
BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 9
Rick Heeren (1945) Quarterback, Football
Kyle Macy (1957) Guard, Men's Basketball
Bill Legg (1962) Assistant Coach, Football
Erika Valek (1982) Guard, Women's Basketball
Raheem Mostert (1992) Wide Receiver, Football
Myles Norwood (1995) Cornerback, Football
C.J. Parker (1995) Safety, Football
Ben Makowksi (1997) Long Snapper, Football
BOILERMAKERS CELEBRATING BIRTHDAYS APRIL 10
Paul Royer (1961) Center, Football
Kevin Roy (1966) Linebacker, Football
Doug Gentry (1992) Running Back, Football
Ryan Cline (1997) Guard, Men's Basketball
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