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University Book Store Headlines: 5.09.2022

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PURDUE BASKETBALL

Three Thoughts From The Weekend: Football recruiting, NCAA and NIL and more - GoldandBlack.com

Mark Montieth: After tough season, guard chooses to stick it out with Boilermakers - IBJ.com

Eric Hunter back home, may solve Butler basketball's point guard issue - IndyStar.com

Top coaches who may retire early - CBSSports.com

New college basketball flex scheduling model that would bring big nonconference games into February - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Big Ten meetings: Collectives, scheduling, divisions, TV and more - GoldandBlack.com

Bellyaching and howls vs. NIL can't stop American commerce — and don't expect Congress to stop it - Yahoo.com

Why Boston College football star Zay Flowers turned down big-money offers to transfer - ESPN.com

NCAA to soon pass name, image and likeness rules targeting boosters offering inducements to athletes - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Softball Seeded No. 11 for Big Ten Tournament -PurdueSports.com

Iowa's Early XBHs, Defensive Gems Take Down Purdue - PurdueSports.com

Women’s Golf Heads West for NCAA Stanford Regional - PurdueSports.com

Small hospital to break ground this summer near Purdue - Exponent.com

Former Purdue prof indicted on 19 charges related to money laundering - Exponent.com

WL council calls special meeting to protect historic former fraternity - Exponent.com

West Lafayette man allegedly found with large amounts of drugs - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John Charles (dec. 2019) (1944) Defensive Back, Football

Bob Hurst (dec.) (1946) Halfback, Football

Bob Rohrbacher (1947) Linebacker, Football

Mike Brady (dec.) (1951) Center, Football

Pat Harris (1956) Defensive Back, Football

Wayne Smith (1957) Defensive Back, Football

Terry Johnson (1969) Strong Safety, Football

Kevin Sellers (1973) Fullback, Football

Mike Jacobs (1979) Assistant Coach, Football

Gilbert Gardner (1982) Linebacker, Football

J.D. Dellinger (1997) Kicker, Football

Myles Homan (1997) Kicker, Football

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