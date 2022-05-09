University Book Store Headlines: 5.09.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
John Charles (dec. 2019) (1944) Defensive Back, Football
Bob Hurst (dec.) (1946) Halfback, Football
Bob Rohrbacher (1947) Linebacker, Football
Mike Brady (dec.) (1951) Center, Football
Pat Harris (1956) Defensive Back, Football
Wayne Smith (1957) Defensive Back, Football
Terry Johnson (1969) Strong Safety, Football
Kevin Sellers (1973) Fullback, Football
Mike Jacobs (1979) Assistant Coach, Football
Gilbert Gardner (1982) Linebacker, Football
J.D. Dellinger (1997) Kicker, Football
Myles Homan (1997) Kicker, Football
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