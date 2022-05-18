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University Book Store Headlines: 5.18.2022

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PURDUE BASKETBALL

Mailbag: Purdue's defense - GoldandBlack.com

Rob Hummel podcast: Field of 68

Prior to lottery, Ivey was favorite for No. 1 pick - Yahoosports.com

PURDUE FOOTBALL

'This day needs to end with David Bell on our team' - Akron Beacon-Journal

Coaches on the hot seat for 2022 - Yahoosports.com

ICYMI

OLYMPIC/OTHER

NCAA AD Cunningham speaks about NCAA role in NIL - Charlotte Observer

MGOLF: Purdue moves up one spot - Purduesports.com

Purdue Student Life/Athletics partner for parents and families - Purduesports.com

This Week in Purdue Baseball podcast - Purduesports.com

Two softball players honored for academics - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Baltzell (1946) Halfback, Football

Mike Burgamy (1956) Linebacker, Football

Mike Redman (1956) Linebacker, Football

Tom Nestel (1958) Defensive End, Football

Jim White (1959) Wide Receiver, Football

Randy Sanders (1972) Wide Receiver, Football

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