University Book Store Headlines: 5.18.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Bob Baltzell (1946) Halfback, Football
Mike Burgamy (1956) Linebacker, Football
Mike Redman (1956) Linebacker, Football
Tom Nestel (1958) Defensive End, Football
Jim White (1959) Wide Receiver, Football
Randy Sanders (1972) Wide Receiver, Football
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