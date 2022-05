University Book Store Headlines: 5.20.2022

Gene Keady, pictured here in April, 2005 in the announcement of Matt Painter as his successor, turns 86 on Saturday. (Tom Campbell)

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcmV2aW9uIFdpbGxpYW1zIHNob3dlZCBoaXMgdmlzaW9uLCBoYW5k bGUgYW5kIHRyZW1lbmRvdXMgc2tpbGwgbGV2ZWwgaW4gdGhlIGZpcnN0IGdh bWUgb2YgdGhlIE5CQSBDb21iaW5lLiBNYWRlIHNldmVyYWwgb3V0c3RhbmRp bmcgcGFzc2VzIGFuZCBkcmFpbmVkIGFuIG9wZW4gMy1wb2ludGVyLiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQ0RLQW9UVUdLSyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0NES0FvVFVHS0s8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm9uYXRoYW4gR2l2b255IChA RHJhZnRFeHByZXNzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Ry YWZ0RXhwcmVzcy9zdGF0dXMvMTUyNzM5NzM0NTY0MTYwNzE3NT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OQkEgQ29tYmluZSBTY3JpbW1hZ2UgIzEgU3RhbmQtT3V0czxicj48 YnI+U2NvdHR5IFBpcHBlbiBKciwgVmFuZGVyYmlsdDxicj5LZW5uZXRoIExv ZnRvbiBKciwgTG91aXNpYW5hIFRlY2g8YnI+SmF5bGluIFdpbGxpYW1zLCBB cmthbnNhczxicj5UZXJxdWF2aW9uIFNtaXRoLCBOQyBTdDxicj5UcmV2aW9u IFdpbGxpYW1zLCBQdXJkdWU8L3A+Jm1kYXNoOyBMZXQmIzM5O3MgVGFsayBC aWcgRWFzdCBIb29wcyAoQEhvb3BzMkNvbGxlZ2UpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vSG9vcHMyQ29sbGVnZS9zdGF0dXMvMTUyNzM5MTg5 MDEzNTM0NzIxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTksIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ej77iPICZxdW90O0l0JiMzOTtzIGp1c3QgYSBibGVzc2luZyB0 byBiZSBoZXJlIGFuZCBpbiB0aGlzIHBvc2l0aW9uLiZxdW90OyAtIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBJdmV5SmFkZW48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9aaG5QT3RoVVpuIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vWmhuUE90aFVabjwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9pbGVyQmFs bCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0 YXR1cy8xNTI3NDI2ODc3MjMyNzU4Nzg4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pk1heSAxOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BASKETBALL

Ivey's stats, best moments at Purdue - NCAA.com Williams seems to be helping himself at NBA Combine - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Marvin Grant lands at Kansas - KUSports.com NCAA eliminates division requirements--what does that mean for Purdue - Journal & Courier

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0ibm8iIGRpcj0i bHRyIj5QZW5uIFN0YXRlICgtMykgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4sIHBlciA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2JldG9ubGluZV9hZz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AYmV0b25saW5lX2FnPC9hPi48YnI+PGJyPkludGVyZXN0aW5nLjwvcD4m bWRhc2g7IFRvbSBEaWVuaGFydCAoQFRvbURpZW5oYXJ0MSkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21EaWVuaGFydDEvc3RhdHVzLzE1Mjcz MjYzMTQyODU2NDk5MjM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDE5LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CZWZvcmUgc2hpcHBpbmcgb2ZmIHRvIGhlbHAgc2F2ZSB0aGUgd29y bGQgZnJvbSB0aGUgQXhpcywgbWFueSBwbGF5ZXJzIG9uIHRoZSAxOTQzIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJkdWU/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8L2E+IHRl YW0gZm9yZ2VkIG9uZSBvZiB0aGUgZ3JlYXRlc3QgQmlnIFRlbiBzdG9yaWVz IHJhcmVseeKAlGlmIGV2ZXLigJR0b2xkLjxicj48YnI+VGhleSB3ZXJlOiAm cXVvdDtQZXJmZWN0IFdhcnJpb3JzLCZxdW90OyBhIGJvb2sgdGhhdCBjaHJv bmljbGVzIHRoZWlyIHVuaXF1ZSBzdG9yeS48YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vdGxRZllCVUdzVyI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3RsUWZZQlVHc1c8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9tVlN6MGtrdklRIj5waWMudHdpdHRlci5j b20vbVZTejBra3ZJUTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29t IChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTUyNzMzMTY3NTY3OTkxNjAz Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE RECRUITING

"Houston Nutt" rule rescinded makes Nutt laugh - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Brouse to retire - Journal & Courier - Baseball drops opener to Maryland - Purduesports.com T&F: Purdue earns 23 spots in NCAA Regionals - Purduesports.com Women's golf begins NCAA championship quest - Purduesports.com Wrestling's Always Aggressive Podcast - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dennis O'Connor (1945) Offensive End, Football John Ernst (1958) Defensive Tackle, Football Mike Farris (1958) Linebacker, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 21

Gene Keady (1936) Head Coach, Men's Basketball Jim McArthur (1945) Offensive Tackle, Football Mike Berghoff (1963) Linebacker, Football Mike Fross (1969) Center, Football Bill Wleklinski (1974) Defensive End, Football Craig Williams (1974) Defensive End, Football Brent Botts (1978) Defensive Tackle, Football Shaun Richardson (1985) Linebacker , Football Danny Carollo (1998) Quarterback, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 22