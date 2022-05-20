University Book Store Headlines: 5.20.2022

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PURDUE BASKETBALL
Ivey's stats, best moments at Purdue - NCAA.com
Williams seems to be helping himself at NBA Combine - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
Marvin Grant lands at Kansas - KUSports.com
NCAA eliminates division requirements--what does that mean for Purdue - Journal & Courier
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PURDUE RECRUITING
"Houston Nutt" rule rescinded makes Nutt laugh - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Brouse to retire - Journal & Courier -
Baseball drops opener to Maryland - Purduesports.com
T&F: Purdue earns 23 spots in NCAA Regionals - Purduesports.com
Women's golf begins NCAA championship quest - Purduesports.com
Wrestling's Always Aggressive Podcast - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Dennis O'Connor (1945) Offensive End, Football
John Ernst (1958) Defensive Tackle, Football
Mike Farris (1958) Linebacker, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 21
Gene Keady (1936) Head Coach, Men's Basketball
Jim McArthur (1945) Offensive Tackle, Football
Mike Berghoff (1963) Linebacker, Football
Mike Fross (1969) Center, Football
Bill Wleklinski (1974) Defensive End, Football
Craig Williams (1974) Defensive End, Football
Brent Botts (1978) Defensive Tackle, Football
Shaun Richardson (1985) Linebacker , Football
Danny Carollo (1998) Quarterback, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS MAY 22
Bill Jones (1942) Center, Men's Basketball
Tom Niemeier (1945) Center, Men's Basketball
Ron Lawn (1948) Defensive Back, Football
Robert Wiltfong (1966) Tight End, Football
Willie Washington (1978) Defensive Back, Football
Mary J. Noon (1980) Center, Women's Basketball
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