University Book Store Headlines: 5.27.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Mitch Daniels fires back at 'pay for play' in his Washington Post Op-Ed piece.https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/26/college-sports-pay-for-play/ (Chad Krockover (@krockphoto))

PURDUE BASKETBALL

Purdue great Walter Jordan to host 'hoops and standards' camp in Ft. Wayne - WANE-TV

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn6qjIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2Jvb2dp ZV8zP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYm9vZ2llXzM8L2E+IHdhcyBh IGJ1Y2tldCE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcv VEJUP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVEJUPC9h PiB0byBoaXMgZmluYWwgdHdvIHllYXJzIGF0IFB1cmR1ZS4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvL0t4RDdJdDFEN3IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9LeEQ3 SXQxRDdyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwg KEBCb2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jv aWxlckJhbGwvc3RhdHVzLzE1Mjk5MDI0MzcxNTQzMTIxOTI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Iowa State transfer guard announces his college choice today at 2 p.m.

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Portal commitment coming soon? - GoldandBlack.com

Nothing wrong with Brohm to Louisville talk - Journal and Courier Daniels says pay for play is 'too bad' - Washington Post

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Db21pbmcgc29vbiB0byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPjogRGlyZWN0b3Igb2YgTklMIGVuZ2FnZW1l bnQuPGJyPjxicj5UaGUgbmV3IHBvc2l0aW9uLCBkZXZlbG9wZWQgaW4gcGFy dG5lcnNoaXAgd2l0aCBUaGUgQXNwaXJlIEdyb3VwLCBpcyBQdXJkdWUmIzM5 O3MgbGF0ZXN0IG1vdmUgdG8gc3RyZW5ndGhlbiBOSUwgcmVzb3VyY2VzLjxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82anlpeFZtUTZaIj5odHRwczovL3QuY28v Nmp5aXhWbVE2WjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzMxamtwNGN2 N1QiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zMWprcDRjdjdUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IFRvbSBEaWVuaGFydCAoQFRvbURpZW5oYXJ0MSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21EaWVuaGFydDEvc3RhdHVzLzE1Mjk4MDU0Mjcy OTg1MDg4MDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI2LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

First Homecoming night game in Purdue history!

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VcGRhdGUgeW91ciDwn5OFPGJyPjxicj5LaWNrb2ZmIHRpbWVzIGZv ciA277iP4oOjIGdhbWVzIHRoaXMgZmFsbCEgV2hpY2ggZ2FtZSBhcmUgeW91 IG1vc3QgZXhjaXRlZCBhYm91dD88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvTGV0c1BsYXlGb290YmFsbD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xldHNQbGF5Rm9vdGJhbGw8L2E+IHwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9XcDVYNXg3MlF6Ij5waWMudHdpdHRl ci5jb20vV3A1WDV4NzJRejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJh bGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy LmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTUyOTg5Mjg3NzI2MTc0MjA4 MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjYsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Purdue recruiting, analysis and more - GoldandBlack.com Cathedral hoops star Xavier Booker jumps to No. 4 in national rankings - IndyStar

OLYMPIC/OTHER

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn42qIEEgSGFuZ2VyICZhbXA7IEEgQmFuZ2VyISEgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jYW1lcm9udDQyMjQ/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QENhbWVyb250NDIyNDwvYT4gdGF0dG9vcyBpdCA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhh c2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4g8J+a gCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcXFzaUxTdDEydiI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3Fxc2lMU3QxMnY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEJhc2Vi YWxsIChAUHVyZHVlQmFzZWJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vUHVyZHVlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE1Mjk4OTYxMTY2NDg0ODQ4 NjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Baseball drops first Big Ten Tournament game to Rutgers - Journal and Courier Purdue faces Iowa Friday morning - Purduesports.com WTF: Sends pair to quarterfinals - Purduesports.com Stephens hired as new cheerleader coordinator - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jack Spellman (1950) Fullback, Football Lou Lang (1953) Defensive Tackle, Football Melvin Russell (1956) Quarterback, Football Cornelious Friendly (1968) Fullback, Football

BOILERMAKERS BORN MAY 28

Steve Walker (1956) Forward, Men's Basketball Leonard Scott (1961) Linebacker, Football Steve Wambold (1968) Kicker, Football Tommie Thomas (1990) Safety, Football

BOILERMAKERS BORN MAY 29