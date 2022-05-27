University Book Store Headlines: 5.27.2022

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PURDUE BASKETBALL
Purdue great Walter Jordan to host 'hoops and standards' camp in Ft. Wayne - WANE-TV
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Iowa State transfer guard announces his college choice today at 2 p.m.
PURDUE FOOTBALL
The 3-2-1: Portal commitment coming soon? - GoldandBlack.com
Nothing wrong with Brohm to Louisville talk - Journal and Courier
Daniels says pay for play is 'too bad' - Washington Post
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First Homecoming night game in Purdue history!
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PURDUE RECRUITING
Boiling Over: Purdue recruiting, analysis and more - GoldandBlack.com
Cathedral hoops star Xavier Booker jumps to No. 4 in national rankings - IndyStar
OLYMPIC/OTHER
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Baseball drops first Big Ten Tournament game to Rutgers - Journal and Courier
Purdue faces Iowa Friday morning - Purduesports.com
WTF: Sends pair to quarterfinals - Purduesports.com
Stephens hired as new cheerleader coordinator - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jack Spellman (1950) Fullback, Football
Lou Lang (1953) Defensive Tackle, Football
Melvin Russell (1956) Quarterback, Football
Cornelious Friendly (1968) Fullback, Football
BOILERMAKERS BORN MAY 28
Steve Walker (1956) Forward, Men's Basketball
Leonard Scott (1961) Linebacker, Football
Steve Wambold (1968) Kicker, Football
Tommie Thomas (1990) Safety, Football
BOILERMAKERS BORN MAY 29
Tim Huxhold (dec.) (1950) Offensive Tackle, Football
Dwight Robinson (1956) Running Back, Football
David Cohen (1977) Offensive Guard, Football
Emily Heikes (1983) Center, Women's Basketball
Danny Anthrop (1993) Athlete, Football
Derrick Barnes (1999) Linebacker, Football
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