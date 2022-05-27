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University Book Store Headlines: 5.27.2022

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Mitch Daniels fires back at 'pay for play' in his Washington Post Op-Ed piece.https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/26/college-sports-pay-for-play/
Mitch Daniels fires back at 'pay for play' in his Washington Post Op-Ed piece.https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/05/26/college-sports-pay-for-play/ (Chad Krockover (@krockphoto))

PURDUE BASKETBALL

Purdue great Walter Jordan to host 'hoops and standards' camp in Ft. Wayne - WANE-TV

Iowa State transfer guard announces his college choice today at 2 p.m.

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Portal commitment coming soon? - GoldandBlack.com

Nothing wrong with Brohm to Louisville talk - Journal and Courier

Daniels says pay for play is 'too bad' - Washington Post

First Homecoming night game in Purdue history!

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Purdue recruiting, analysis and more - GoldandBlack.com

Cathedral hoops star Xavier Booker jumps to No. 4 in national rankings - IndyStar

OLYMPIC/OTHER

Baseball drops first Big Ten Tournament game to Rutgers - Journal and Courier

Purdue faces Iowa Friday morning - Purduesports.com

WTF: Sends pair to quarterfinals - Purduesports.com

Stephens hired as new cheerleader coordinator - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jack Spellman (1950) Fullback, Football

Lou Lang (1953) Defensive Tackle, Football

Melvin Russell (1956) Quarterback, Football

Cornelious Friendly (1968) Fullback, Football

BOILERMAKERS BORN MAY 28

Steve Walker (1956) Forward, Men's Basketball

Leonard Scott (1961) Linebacker, Football

Steve Wambold (1968) Kicker, Football

Tommie Thomas (1990) Safety, Football

BOILERMAKERS BORN MAY 29

Tim Huxhold (dec.) (1950) Offensive Tackle, Football

Dwight Robinson (1956) Running Back, Football

David Cohen (1977) Offensive Guard, Football

Emily Heikes (1983) Center, Women's Basketball

Danny Anthrop (1993) Athlete, Football

Derrick Barnes (1999) Linebacker, Football

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