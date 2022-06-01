University Book Store Headlines: 6.01.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TYXNoYSBTdGVmYW5vdmljICg8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL3N0ZWZhbm92aWNzYXNoYT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A
c3RlZmFub3ZpY3Nhc2hhPC9hPikgdGFsa3MgYWJvdXQgd29ya2luZyBvdXQg
Zm9yIGhpcyBob21lIHN0YXRlIHRlYW0sIGhpcyA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEJvaWxlckJhbGw8L2E+IG1lbW9yaWVzLCBhbmQgd2hhdCBoZSYjMzk7cyBo
b3BpbmcgdG8gc2hvd2Nhc2UgZHVyaW5nIHRoZSBwcmUtZHJhZnQgcHJvY2Vz
cy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvR29sZE9u
VGhlQ2xvY2s/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNH
b2xkT25UaGVDbG9jazwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0UwMXhU
YzVIYW8iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9FMDF4VGM1SGFvPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEluZGlhbmEgUGFjZXJzIChAUGFjZXJzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1BhY2Vycy9zdGF0dXMvMTUzMTcwMzgzNzc4MTg5MzEy
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMzEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE BASKETBALL
Pacers give Purdue standout, Crown Point native Sasha Stefanovic first taste of NBA dream - IndyStar.com
Gonzaga Bulldogs up, Villanova Wildcats down in Way-Too-Early Top 25 men's college basketball rankings for 2022-23 - ESPN.com
2022 NBA Draft: Seven players facing tough stay-or-go decisions before the NCAA deadline to withdraw Wednesday - CBSSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgTGFrZXJzIHdpbGwgaG9sZCBhIGRyYWZ0IHdvcmtvdXQgd2l0
aCB0aGUgZm9sbG93aW5nIHBhcnRpY2lwYW50cyBvbiBUdWVzZGF5LCBNYXkg
MzE6PGJyPk9tYXJpIE1vb3JlIC0gU2FuIEpvc2UgU3RhdGU8YnI+TGVzdGVy
IFF1aW5vbmVzIC0gTWVtcGhpczxicj5UcmV2aW9uIFdpbGxpYW1zIC0gUHVy
ZHVlPGJyPlRyZXkgTWNHb3dlbnMgLSBOZWJyYXNrYSA8YnI+V2lsbCBSaWNo
YXJkc29uIC0gT3JlZ29uPGJyPkJyaXNvbiBHcmVzaGFtIC0gVGV4YXMgU291
dGhlcm48L3A+Jm1kYXNoOyBSeWFuIFdhcmQgKEBSeWFuV2FyZExBKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5XYXJkTEEvc3RhdHVzLzE1
MzE2NTg0MTI2MTc5MjA1MTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDMx
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE FOOTBALL
DeAndre Moore Jr., No. 2 WR in 2023 class, committing to Louisville - ESPN.com
2022 Big Ten championship odds, picks - CBSSports.com
Biggest challenge facing each coach in their first season at a new Power Five school - CBSSports.com
SEC split as it considers two options for format of future football schedules, per report - CBSSports.com
NIL frenzy: Georgia president sorts out Lane Kiffin assertions leading up to SEC spring meetings - DawgNation.com
Alabama football coach Nick Saban laments singling out schools in NIL debate, but defends comments - ESPN.com
PURDUE RECRUITING
Transfer portal eating away at scholarships for high school players - GoldandBlack.com
Entrance Interview: OL Andre Oben - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5WSVNBIPCfh7rwn4e44pyFIDxicj5Db3VudGRvd24gaXMgb24hIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9JcU42SXJpUEo0Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vSXFONklyaVBKNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBXaWxsaWFtIEJlcmcgKEBX
aWxsZV9CZXJnKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbGxl
X0Jlcmcvc3RhdHVzLzE1MzE2MTc3MzE3NTczNjcyOTc/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+TWF5IDMxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Maryland wins lacrosse title - NCAA.com - USAToday.com
Purdue Trio Earn PING All-Midwest Accolades - PurdueSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy
ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl
PC9hPuKAmXMgVHJldmlvbiBXaWxsaWFtcyBpcyB3b3JraW5nIG91dCBmb3Ig
dGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYWtl
cnM/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNMYWtlcnM8
L2E+IHRvZGF5Ljxicj48YnI+8J+TuCBtZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vNjR0V0hnQ1l0cCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzY0dFdIZ0NZdHA8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgSmFtZXMgQm95ZCAoQFJvbWVvdmlsbGVLaWQpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUm9tZW92aWxsZUtpZC9zdGF0dXMv
MTUzMTY1ODM2NDcyNzU3MDQzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkg
MzEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
BOILERMAKERS BORN TODAY
Rock Supan (1957) Defensive Back, Football
Dave Owen (1981) Defensive End, Football
Brandon Villarreal (1983) Defensive Tackle, Football
Cody Webster (1991) Punter, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.