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University Book Store Headlines: 6.01.2022

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PURDUE BASKETBALL

Pacers give Purdue standout, Crown Point native Sasha Stefanovic first taste of NBA dream - IndyStar.com

Gonzaga Bulldogs up, Villanova Wildcats down in Way-Too-Early Top 25 men's college basketball rankings for 2022-23 - ESPN.com

2022 NBA Draft: Seven players facing tough stay-or-go decisions before the NCAA deadline to withdraw Wednesday - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

DeAndre Moore Jr., No. 2 WR in 2023 class, committing to Louisville - ESPN.com

2022 Big Ten championship odds, picks - CBSSports.com

Biggest challenge facing each coach in their first season at a new Power Five school - CBSSports.com

SEC split as it considers two options for format of future football schedules, per report - CBSSports.com

NIL frenzy: Georgia president sorts out Lane Kiffin assertions leading up to SEC spring meetings - DawgNation.com

Alabama football coach Nick Saban laments singling out schools in NIL debate, but defends comments - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Transfer portal eating away at scholarships for high school players - GoldandBlack.com

Entrance Interview: OL Andre Oben - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Maryland wins lacrosse title - NCAA.com - USAToday.com

Purdue Trio Earn PING All-Midwest Accolades - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Rock Supan (1957) Defensive Back, Football

Dave Owen (1981) Defensive End, Football

Brandon Villarreal (1983) Defensive Tackle, Football

Cody Webster (1991) Punter, Football

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