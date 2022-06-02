University Book Store Headlines: 6.02.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCB3YXMgb25seSBmaXR0aW5nIHRoYXQgU2FzaGEgU3RlZmFub3Zp
YyYjMzk7cyBmaXJzdCBwcmUtZHJhZnQgd29ya291dCB3aXRoIGFuIE5CQSB0
ZWFtIGNhbWUgaW4gaGlzIGhvbWUgc3RhdGUuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9XaGVhdF9Ib3RjaGtpc3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QFdoZWF0X0hvdGNoa2lzczwvYT4gb24gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQm9pbGVyQmFsbDwvYT4gc2hhcnBzaG9vdGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vc3RlZmFub3ZpY3Nhc2hhP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkBzdGVmYW5vdmljc2FzaGE8L2E+JiMzOTtzIGF1ZGl0aW9uIGZv
ciB0aGUgQmx1ZSAmYW1wOyBHb2xkIOKkte+4jzxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9VS0pSRXZ3a3RWIj5odHRwczovL3QuY28vVUtKUkV2
d2t0VjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBJbmRpYW5hIFBhY2VycyAoQFBhY2Vycykg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYWNlcnMvc3RhdHVzLzE1
MzE3ODQ4NDU5NDg1OTIxMjk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDMx
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Baylor, Gonzaga set 2022 nonconference basketball game to be played in South Dakota - ESPN.com
Kris Murray returning to Iowa - HawkeyeReport.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5MaWtlIHNvIG1hbnkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Cb2lsZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVy
Rm9vdGJhbGw8L2E+IFdScywgVmlubnkgU3V0aGVybGFuZCB3YXMgZnVuIHRv
IHdhdGNoLiDwn5KlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL1RvdWNoZG93blR1ZXNkYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNUb3VjaGRvd25UdWVzZGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vM3NlYmswWWxXbSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNzZWJrMFls
V208L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE9uIEJUTiAoQFB1cmR1ZU9uQlRO
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZU9uQlROL3N0
YXR1cy8xNTMxNjcxNDYyMDQxNDI3OTY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
Pk1heSAzMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
The 3-2-1: FOX, CBS, NBC part of new Big Ten TV deal? - GoldandBlack.com
Ranking all 131 college football quarterback situations in tiers - ESPN.com
Saban on feud with Fisher: 'I have no problem with Jimbo' - Yahoo.com
SEC odds: Bet Bama - CBSSports.com
Marion Barber found dead - Star-telegram.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Xb3JraW5nIG91dCBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9MYWtlU2hvdz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0xha2VTaG93PC9hPiB0b2RheTogVHJldmlvbiBX
aWxsaWFtcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3R3aWxsX19f
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB0d2lsbF9fXzwvYT4geCA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9MMmxlTTNYWVFRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTDJsZU0zWFlRUTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBMb3MgQW5nZWxlcyBMYWtlcnMgKEBMYWtlcnMpIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGFrZXJzL3N0YXR1cy8xNTMxNzY0
MDc2MjQxNTk2NDE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAzMSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE RECRUITING
Transfer portal eating away at scholarships for high school players - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbnRyb2R1Y2luZ+KApjxicj48YnI+M++4j+KDoyBCcmFkZW4gU21p
dGggPGJyPvCfkYnwn4+9IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
YnNtaXRoNzI1MDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGJzbWl0aDcyNTAz
PC9hPiA8YnI+8J+TjSBXZXN0ZmllbGQsIEluZGlhbmEgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0FCVk9hbGpBbVAiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9BQlZPYWxq
QW1QPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBC
b2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxl
ckJhbGwvc3RhdHVzLzE1MzIwOTc1NTczODM0OTk3Nzg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Purdue, West Lafayette to install license plate cameras - Exponent.com
4 arrested in alleged Aldi's counterfeiting attempt - Exponent.com
Becker Tabbed 2nd All-American in Purdue History - PurdueSports.com
90 Academic All-Big Ten Honors from Spring Help Set Another Yearly Record - PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
John McDonnell (1959) Assistant Coach, Football
Nick Zitelli (1978) Linebacker, Football
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EQjNMTD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AREIzTEw8L2E+IGlzIHRvbyBzbW9vdGgg8J+U
lCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb0lOeGt1bGQyVSI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL29JTnhrdWxkMlU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ2xldmVsYW5kIEJy
b3ducyAoQEJyb3ducykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9C
cm93bnMvc3RhdHVzLzE1MzIwMzA1MjQ1MTE5ODk3NjE/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SnVuZSAxLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw
dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk
Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k
aXY+Cgo=
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.