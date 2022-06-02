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University Book Store Headlines: 6.02.2022

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PURDUE BASKETBALL

Baylor, Gonzaga set 2022 nonconference basketball game to be played in South Dakota - ESPN.com

Kris Murray returning to Iowa - HawkeyeReport.com

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: FOX, CBS, NBC part of new Big Ten TV deal? - GoldandBlack.com

Ranking all 131 college football quarterback situations in tiers - ESPN.com

Saban on feud with Fisher: 'I have no problem with Jimbo' - Yahoo.com

SEC odds: Bet Bama - CBSSports.com

Marion Barber found dead - Star-telegram.com

PURDUE RECRUITING

Transfer portal eating away at scholarships for high school players - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue, West Lafayette to install license plate cameras - Exponent.com

4 arrested in alleged Aldi's counterfeiting attempt - Exponent.com

Becker Tabbed 2nd All-American in Purdue History - PurdueSports.com

90 Academic All-Big Ten Honors from Spring Help Set Another Yearly Record - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John McDonnell (1959) Assistant Coach, Football

Nick Zitelli (1978) Linebacker, Football

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