University Book Store Headlines: 6.23.2022

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PURDUE BASKETBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dave Butz (1950) Defensive Tackle, Football
John Lefeber (1956) Offensive Guard, Football
Dave Jaumotte (1962) Offensive Guard, Football
Ian Stanback (1971) Forward/Center, Men's Basketball
Matt Light (1978) Offensive Tackle, Football
Malcolm Harris (1989) Running Back, Football
Peyton Truitt (1996) Offensive Line, Football
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