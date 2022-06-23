 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-06-23 05:50:55 -0500') }} basketball Edit

University Book Store Headlines: 6.23.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: Caleb Swanigan's legacy, Jaden Ivey's promise and more - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com chat thread - GoldandBlack.com

Ivey, Williams, Stefanovic Hope to Hear Name Called at NBA Draft - PurdueSports.com

Three Purdue players up for draft; Ivey in high demand - Exponent.com

Shareef O'Neal says he butted heads with father Shaq over entering NBA draft - ESPN.com

Jimmer Fredette, potential NBA lottery picks Ausar and Amen Thompson among big names participating in 2022 TBT - ESPN.com

Caleb Swanigan photo gallery - JCOnline.com

PURDUE FOOTBALL

Big Ten win totals - CBSSports.com

10 teams likely to return to a bowl - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Head coach breakdown: Purdue RB commit Terrell Washington, Jr. - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Prall Wins 123rd Indiana Amateur Championship - PurdueSports.com

Kelly Cook Jr. Named Academic All-American - PurdueSports.com

Sun Belt's Gill Hesitant On FBS, NCAA Split - DNRonline.com

Ohio State Athletes Have Inked 1,000 NIL Deals And Counting - Frontofficesports.com

2022 Soccer Schedule Unveiled - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dave Butz (1950) Defensive Tackle, Football

John Lefeber (1956) Offensive Guard, Football

Dave Jaumotte (1962) Offensive Guard, Football

Ian Stanback (1971) Forward/Center, Men's Basketball

Matt Light (1978) Offensive Tackle, Football

Malcolm Harris (1989) Running Back, Football

Peyton Truitt (1996) Offensive Line, Football

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}