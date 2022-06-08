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University Book Store Headlines: 6.8.2022

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Rob Ninkovich, a standout JC transfer for Purdue before a successful NFL career, turns 38 today.
Rob Ninkovich, a standout JC transfer for Purdue before a successful NFL career, turns 38 today. (Tom Campbell)

PURDUE BASKETBALL

Brian Waddell will now wear the same jersey number as his father Matt who was a four-year starter at Purdue from 1991-95.

20 most important moves in (state of) Indiana basketball - Indystar.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue 2022 schedule: Factoids, talking points and storylines - GoldandBlack.com

Robert McWilliams ends up at Arkansas State - Arkansas Democrat Gazette

New Brees-affiliated restaurant coming to Purdue - Exponent

Blough now No. 2 quarterback at Detroit - Pride of Detroit

MSU footballers announce NIL Clubs - MLive

BTN to bring corporate sales in-house - Sports Business Journal

ICYMI: Transfer portal watching never stops - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Softball's Rachel Becker earns third-team Academic All-America spot - Purduesports.com

Schenk punches ticket to first U.S. Open - Purduesports.com

Purdue recruit strikes out 14 - Chicago Tribune

BOILERMAKERS BORN TODAY

Carl Capria (1952) Defensive Back, Football

Mark Furlong (1956) Running Back, Football

Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football

Danny Rogers (1978) Punter, Football

Rob Ninkovich (1984) Defensive end, Football

Brittany Dildine (1985) Guard, Women's Basketball

Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football

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