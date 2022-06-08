University Book Store Headlines: 6.8.2022

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PURDUE BASKETBALL
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Brian Waddell will now wear the same jersey number as his father Matt who was a four-year starter at Purdue from 1991-95.
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Carl Capria (1952) Defensive Back, Football
Mark Furlong (1956) Running Back, Football
Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football
Danny Rogers (1978) Punter, Football
Rob Ninkovich (1984) Defensive end, Football
Brittany Dildine (1985) Guard, Women's Basketball
Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football
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