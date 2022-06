University Book Store Headlines: 6.8.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Rob Ninkovich, a standout JC transfer for Purdue before a successful NFL career, turns 38 today. (Tom Campbell)

PURDUE BASKETBALL

Brian Waddell will now wear the same jersey number as his father Matt who was a four-year starter at Purdue from 1991-95.

PURDUE FOOTBALL

OLYMPIC/OTHER

BOILERMAKERS BORN TODAY