University Book Store Headlines: 7.18.2022

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PURDUE BASKETBALL
Jenkins brings veteran presence - Journal and Courier
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Tim Eubank (1956) Offensive Tackle, Football
John Anthrop (1958) Guard, Men's Basketball
Claybon Fields (1961) Offensive Line, Football
Mark Brown (1961) Linebacker, Football
Candi Crawford (1979) Forward, Women's Basketball
Brent Grover (1983) Defensive Tackle, Football
Paul Griggs (1994) Kicker, Football
Trae Hart (1996) Wide Receiver, Football
Lindsey Whilby (1999) Guard, Women's Basketball
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