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University Book Store Headlines: 7.18.2022

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PURDUE BASKETBALL

Jenkins brings veteran presence - Journal and Courier

PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend: The college football experience and more - GoldandBlack.com

Who's next? Big Ten assistants ready to be head coaches - GoldandBlack.com

Moore ready for more of a workload - Pro Football rumors

Football fan day set for August 5 - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

Markus Burton's recruiting explodes - South Bend Tribune

OLYMPIC/OTHER

Guiao returns as assistant golf coach - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tim Eubank (1956) Offensive Tackle, Football

John Anthrop (1958) Guard, Men's Basketball

Claybon Fields (1961) Offensive Line, Football

Mark Brown (1961) Linebacker, Football

Candi Crawford (1979) Forward, Women's Basketball

Brent Grover (1983) Defensive Tackle, Football

Paul Griggs (1994) Kicker, Football

Trae Hart (1996) Wide Receiver, Football

Lindsey Whilby (1999) Guard, Women's Basketball

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