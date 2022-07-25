University Book Store Headlines: 7.25.2022

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MEN OF MACKEY NEXT OPPONENT
PURDUE BASKETBALL
Barlow leads Men of Mackey into the second round - GoldandBlack.com
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Saturday Simulcast: Big Ten media day and more
PURDUE FOOTBALL
Camp preview: Receivers - GoldandBlack.com
Three thoughts from the Weekend: Aidan O'Connell and more - GoldandBlack.com
TE Durham on watch list - Purduesports.com
College Football Players Association not invited to media days - On3
Bell on PUP list causes concern - Brownswire
Battle at Birck a fun event - USA Today/Journal and Courier
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PURDUE RECRUITING
Development, skill has come together for Benter - Journal and Courier
OLYMPIC/OTHER
Unlimited transfers expected to be approved by NCAA next month - CBSSports
Kara Winger wins Gold in Javelin - Gazette
Purdue one of few schools in state showing enrollment increases. Why? - Journal and Courier
BOILERMAKERS BORN TODAY
Todd Stelma (1976) Linebacker, Football
Brandon Blackmon (1985) Free Safety, Football
Braden Smith (2003) Guard, Men's Basketball
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