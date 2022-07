University Book Store Headlines: 7.25.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Braden Smith turns 19 today as he gets ready for his freshman season. (GoldandBlack.com)

MEN OF MACKEY NEXT OPPONENT

PURDUE BASKETBALL

Barlow leads Men of Mackey into the second round - GoldandBlack.com

Saturday Simulcast: Big Ten media day and more

PURDUE FOOTBALL

Camp preview: Receivers - GoldandBlack.com Three thoughts from the Weekend: Aidan O'Connell and more - GoldandBlack.com TE Durham on watch list - Purduesports.com College Football Players Association not invited to media days - On3 Bell on PUP list causes concern - Brownswire Battle at Birck a fun event - USA Today/Journal and Courier

PURDUE RECRUITING

Development, skill has come together for Benter - Journal and Courier

OLYMPIC/OTHER

Unlimited transfers expected to be approved by NCAA next month - CBSSports Kara Winger wins Gold in Javelin - Gazette Purdue one of few schools in state showing enrollment increases. Why? - Journal and Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY