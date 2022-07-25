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University Book Store Headlines: 7.25.2022

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Braden Smith turns 19 today as he gets ready for his freshman season.
Braden Smith turns 19 today as he gets ready for his freshman season. (GoldandBlack.com)

MEN OF MACKEY NEXT OPPONENT

PURDUE BASKETBALL

Barlow leads Men of Mackey into the second round - GoldandBlack.com

Saturday Simulcast: Big Ten media day and more

PURDUE FOOTBALL

Camp preview: Receivers - GoldandBlack.com

Three thoughts from the Weekend: Aidan O'Connell and more - GoldandBlack.com

TE Durham on watch list - Purduesports.com

College Football Players Association not invited to media days - On3

Bell on PUP list causes concern - Brownswire

Battle at Birck a fun event - USA Today/Journal and Courier

PURDUE RECRUITING

Development, skill has come together for Benter - Journal and Courier

OLYMPIC/OTHER

Unlimited transfers expected to be approved by NCAA next month - CBSSports

Kara Winger wins Gold in Javelin - Gazette

Purdue one of few schools in state showing enrollment increases. Why? - Journal and Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Todd Stelma (1976) Linebacker, Football

Brandon Blackmon (1985) Free Safety, Football

Braden Smith (2003) Guard, Men's Basketball

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