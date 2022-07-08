University Book Store Headlines: 7.8.2022

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PURDUE BASKETBALL
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Where and win to watch Purdue players in Summer League - Journal & Courier
PURDUE FOOTBALL
Schedule Analysis--Purdue's toughest stretch - GoldandBlack.com
Top 5 wins of the Brohm Era - GoldandBlack.com
How long will Indiana, Purdue remain alignment-proof? - Tribune-Star
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PURDUE RECRUITING
Breakdown: Purdue's summer recruiting class - GoldandBlack.com
Boiling Over: A remaining 4-star target and more - GoldandBlack.com
Can Boilermaker Alliance/John Purdue Club exist in same space? - Journal and Courier
BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Williams (1950) Center, Football
Don Anderson (1963) Cornerback, Football
Taver Johnson (1972) Assistant coach, Football
Mark Bigonger (1975) Offensive Tackle, Football
R'Kes Starling (1978) Cornerback, Football
BOILERMAKERS BORN JULY 9
Don Baldwin (1964) Defensive Tackle, Football
Drew Banks (1964) Defensive End, Football
Bryan Madden (1969) Defensive Tackle, Football
Cindy Lamping (1973) Guard, Women's Basketball
Brian Wang (1982) Offensive Tackle, Football
Hannah Anderson (1982) Forward, Women's Basketball
Ryan Bucher (1983) Linebacker, Football
Thomas Meadows (1994) Kicker, Football
Luke Staton (1999) Liinebacker, Football
Allen Daniels (1999) Defensive Tackle, Football
BOILERMAKERS BORN JULY 10
Jerry Shay (1944) Tackle, Football
Tom Munro (1960) Defensive Line, Football
James Bullock (1963) Guard/Forward, Men's Basketball
Chukie Nwokorie (1975) Defensive End, Football
Brian Hickman (1982) Cornerback, Football
Garret Miller (1986) Offensive Tackle, Football
Noah Ellison (1998) Wide Receiver, Football
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