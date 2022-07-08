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University Book Store Headlines: 7.8.2022

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PURDUE BASKETBALL

Where and win to watch Purdue players in Summer League - Journal & Courier

PURDUE FOOTBALL

Schedule Analysis--Purdue's toughest stretch - GoldandBlack.com

Top 5 wins of the Brohm Era - GoldandBlack.com

How long will Indiana, Purdue remain alignment-proof? - Tribune-Star

PURDUE RECRUITING

Breakdown: Purdue's summer recruiting class - GoldandBlack.com

Boiling Over: A remaining 4-star target and more - GoldandBlack.com

Can Boilermaker Alliance/John Purdue Club exist in same space? - Journal and Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Williams (1950) Center, Football

Don Anderson (1963) Cornerback, Football

Taver Johnson (1972) Assistant coach, Football

Mark Bigonger (1975) Offensive Tackle, Football

R'Kes Starling (1978) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN JULY 9

Don Baldwin (1964) Defensive Tackle, Football

Drew Banks (1964) Defensive End, Football

Bryan Madden (1969) Defensive Tackle, Football

Cindy Lamping (1973) Guard, Women's Basketball

Brian Wang (1982) Offensive Tackle, Football

Hannah Anderson (1982) Forward, Women's Basketball

Ryan Bucher (1983) Linebacker, Football

Thomas Meadows (1994) Kicker, Football

Luke Staton (1999) Liinebacker, Football

Allen Daniels (1999) Defensive Tackle, Football

BOILERMAKERS BORN JULY 10

Jerry Shay (1944) Tackle, Football

Tom Munro (1960) Defensive Line, Football

James Bullock (1963) Guard/Forward, Men's Basketball

Chukie Nwokorie (1975) Defensive End, Football

Brian Hickman (1982) Cornerback, Football

Garret Miller (1986) Offensive Tackle, Football

Noah Ellison (1998) Wide Receiver, Football

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