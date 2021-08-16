University Book Store Headlines: 8.16.2021

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PURDUE RECRUITING
Class of 2023 state rankings - Rivals.com
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
George King (dec.) (1928) Coach/Administrator, Men's Basketball
Marcus McKinnie (1960) Strong Safety, Football
Nick Davis (1961) Tight End, Football
Micheal House (1967) Defensive Tackle, Football
Grant Summers (2001) Wide Receiver, Football
Shawn Clark (1975) Assistant Coach, Football
Ray Lee (1977) Linebacker, Football
Ryan Kerrigan (1988) Defensive End, Football
Abby Abel (1996) Guard, Women's Basketball
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