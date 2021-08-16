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University Book Store Headlines: 8.16.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Class of 2023 state rankings - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend - GoldandBlack.com

Defense is winner of Purdue's first scrimmage - GoldandBlack.com

Running back Sampson James moving from IU to Purdue - GoldandBlack.com

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College Football's Need-to-Know 20: The most underrated NFL Draft prospects - CBSSports.com

Pat Forde's preseason rankings—led by you-know-who - SI.com

'My confidence is on the rise' | Division II transfer Chris Jefferson makes transition to Purdue - JCOnline.com

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Five candidates to be college football's 'Chaos Team' this season - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

Why college basketball shouldn't fear the G League - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Three Boilermakers part of summer league champions - PurdueSports.com

Wine appreciation class to discontinue tasting - Exponent.com

Who are we? - Exponent.com

Boilermakers conclude preseason slate - PurdueSports.com

Deadline is Friday to submit vaccination proof - Exponent.com

Purdue Collectors Memorabilia Show made the first appearance in Lafayette - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

George King (dec.) (1928) Coach/Administrator, Men's Basketball

Marcus McKinnie (1960) Strong Safety, Football

Nick Davis (1961) Tight End, Football

Micheal House (1967) Defensive Tackle, Football

Grant Summers (2001) Wide Receiver, Football

Shawn Clark (1975) Assistant Coach, Football

Ray Lee (1977) Linebacker, Football

Ryan Kerrigan (1988) Defensive End, Football

Abby Abel (1996) Guard, Women's Basketball

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