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University Book Store Headlines: 9.16.2021

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PURDUE FOOTBALL

Weekly Word: This week's proving ground - GoldandBlack.com

The 3-2-1: Wanna beat ND? Purdue needs to pass, pass, pass - GoldandBlack.com

Wednesday Chat Transcript - GoldandBlack.com

Kelly praises Karlaftis - Journal & Courier

Game 3 Prep - Purduesports.com

Fixes for Notre Dame's pass protection a group effort - BlueandGold

Why two Notre Dame quarterbacks can co-exist - BlueandGold

PURDUE BASKETBALL

The future Boilermakers set to play in Dec. 11 Tipoff Classic - Indystar.com

Shrewsberry working to bring stability to Penn State - Daily Collegian (Penn State)

OLYMPIC/OTHER

Wrestling schedule announced - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Kress (dec.) (1950) Running Back, Football

Ae'rianna Harris (1998) Forward, Women's Basketball

Trevion Williams (2000) Forward, Men's Basketball

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