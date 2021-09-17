University Book Store Headlines: 9.17.2021

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PURDUE RECRUITING
Boiling Over--new football and hoops targets - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
Versyp announces retirement, effective immediately - GoldandBlack.com | Journal and Courier | Purduesports.com
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OLYMPIC/OTHER
VB: Stacy Clark Classic on deck - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Ted Reasoner (1946) Center/Forward, Men's Basketball
Ron Hardy (1953) Defensive End, Football
Brian Walker (1957) Guard, Men's Basketball
Jim Wallace (1967) Wide Receiver, Football
Akin Ayodele (1979) Defensive End, Football
Jason Werner (1986) Linebacker, Football
BJ Knauf (1993) Wide Receiver, Football
BOILERMAKERS BORN SEPT. 18
Doug Holcomb (1944) Quarterback, Football
Darryl Stingley (dec. 2007) (1951) Running Back, Football
David Mitchell (1951) Assistant Coach, Football
Tom Mihal (1957) Wide Receiver, Football
Jarrett Scales (dec. 9/12/18) (1969) Cornerback, Football
Armstead Williams (1992) Linebacker, Football
BOILERMAKERS BORN SEPT. 19
Keith Berkey (1945) Forward, Men's Basketball
Mark Phillips (1949) Forward, Men's Basketball
Carl Landry (1983) Forward, Men's Basketball
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