USA and Canada to meet in U19 Semis

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ejIE11c3Qtc2VlIHN1bW1lciBob29wcyBvbiBhIFNhdHVyZGF5 IGFmdGVybm9vbi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo dGFnL0ZJQkFVMTk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PiNGSUJBVTE5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ZJ QkE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEZJQkE8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FuQmJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QENhbkJiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L3VzYWJqbnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHVzYWJqbnQ8L2E+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNhYmFza2V0YmFsbD9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdXNhYmFza2V0YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzhsYjVEZUhyOE4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84bGI1 RGVIcjhOPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwg KEBCb2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Jv aWxlckJhbGwvc3RhdHVzLzE0MTM1NDQ0NDE5MTExNTY3Mzc/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QdCBJSTxicj5KYWRlbiBJdmV5IGFib3V0IGZhY2luZyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+IHRlYW1tYXRlIFphY2ggRWRleSBp biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRklCQVUx OT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0ZJQkFVMTk8 L2E+IFNlbWlzOjxicj4mcXVvdDtXZSBnb3R0YSBtYWtlIGl0IHRvdWdoIG9u IGhpbS4gQnV0IHRoYXTigJlzIG15IHRlYW1tYXRlIGFuZCB0aGF04oCZcyBt eSBicm90aGVyLjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhlaW4gKEBoZWlubmV3cykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oZWlubmV3cy9zdGF0dXMv MTQxMzU1Mjk5NDEwNTQwNTQ0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5 IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

It will be a Purdue reunion of sorts in Saturday's semi-final matchup at the FIBA U-19 World Cup. Zach Edey helped Canada to an 81-77 win over Spain while Jaden Ivey and Caleb Furst were part of Team USA's 88-58 quarterfinal win over Senegal. Ivey, a starter, scored a team-best 12 points, all in the second half, and played just 17 minutes. Ivey also had four assists.Furst came off the bench to contribute four points and two rebounds in 13 minutes.



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIGlzIHNvbWUgZmluaXNoIGZyb20gUHVyZHVlJiMzOTtzIEph ZGVuIEl2ZXkuIFRoZSByaXNpbmcgc29waG9tb3JlIGhhcyBzaG93ZWQgY29u c2lzdGVuY3kgZnJvbSB0aGUgcGVyaW1ldGVyLCB0ZW5hY2l0eSBhbmQgYXRo bGV0aWNpc20gb24gdGhlIGRyaXZlLCBhbmQgYXJndWFibHkgYmVlbiB0aGUg bW9zdCBpbXByZXNzaXZlIEFtZXJpY2FuIGF0IHRoZSBGSUJBIFUxOSBXb3Js ZCBDdXAuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8zcWFKa3c4UGxJIj5waWMu dHdpdHRlci5jb20vM3FhSmt3OFBsSTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBc2hlciBM b3cgKEBhbG93XzMzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2Fs b3dfMzMvc3RhdHVzLzE0MTM1NDA3MTM1MTQ2MDI0OTY/cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+SnVseSA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgUmFuZ2Ug8J+YrjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBJdmV5SmFkZW48 L2E+IHggPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0ZJ QkFVMTk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNGSUJB VTE5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vZlhpOHNYd0RmbiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2ZYaThzWHdEZm48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVVNBQkpO VCAoQHVzYWJqbnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdXNh YmpudC9zdGF0dXMvMTQxMzUzMDc2NTU0Mzk2NDY3OT9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdWx5IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0 IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRn ZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rp dj4KCg==

Edey continued his strong play in the World Cup with another dominating performance of 24 points, 15 rebounds and four blocks in nearly 26 minutes of court time. Prior to Friday’s game, Canada was previously 0-6 all-time versus Spain in the tournament, dating back to 1991. After a tight first three quarters, each of which were separated by two points or less, Canada took control of the game in the fourth, outscoring Spain 23-18 to seal the victory. Edey was especially dominant on the offensive boards as he grabbed a staggering eight rebounds, which helped Canada outscore Spain 29-9 on second chance points.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ixIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vemFjaF9l ZGV5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6YWNoX2VkZXk8L2E+IHdlbnQg YWxsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0hBUT9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AU0hBUTwvYT4gbW9kZSBpbiBMYXR2aWEuIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9GSUJBVTE5P3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRklCQVUxOTwvYT4gPGJy Pjxicj7wn4eo8J+HpjogODE8YnI+8J+HqvCfh7g6IDc3PGJyPjxicj7wn5OK OiBFZGV54oCZcyBudW1iZXJzLiA8YnI+UFRTOiAyNDxicj5SRUJTOiAxNSAo OCBvZmYuKTxicj5CTEs6IDQ8YnI+U1RMUzogMTxicj5GR3M6IDctMTA8YnI+ RlRzOiAxMC0xNTxicj5NSU5TOiAyNTozOTxicj48YnI+QWJzb2x1dGVseSBk b21pbmF0aW5nIHBlcmZvcm1hbmNlLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v ZUFtbFNjbDZTdiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2VBbWxTY2w2U3Y8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0 dXMvMTQxMzQ2NjI0MTE2ODA3NjgwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K dWx5IDksIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==