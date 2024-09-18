Prior to Purdue's trip out west to take on Oregon State on Saturday, safety Dillon Thieneman, wide receiver Kam Brown, left tackle Corey Stewart and punter Keelan Crimmins meet with the media to discuss the fallout from the Notre Dame game, this week of practice, previewing the Beavers and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0pid0djSUlUYkJZP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkLzZYSVpPczRBckw0P3NpPU5TeGUxUDJXUlBjb2t0NXY/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL211di0wLTJGbXNFP3NpPXhyeHZybnpqR0FZbWNncEg/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0FHeF9KMDNJVEJNP3NpPTN2V3JKczdMMzZtY2k3QjQ/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==