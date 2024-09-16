On the heels of Purdue's 66-7 loss to Notre Dame over the weekend, head coach Ryan Walters, offensive coordinator Graham Harrell and defensive coordinator Kevin Kane met with the media to speak about the defeat, how the Boilermakers need to respond and more.
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkLzlVRU9rM3FXaW5VP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL3RQQS1lNlMybDBZP3NpPWFSb051TFVhdmlnVERRZEs/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0l1YTByaVV2NWJrP3NpPWsyeEZUamJfQjAzVGU0MDU/d21v
ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==